Лидеры мировых шахмат в Азербайджане – хорошее настроение на пути к победе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Гейдара Алиева в Шамкире состоялось торжественное открытие пятого супертурнира по шахматам Shamkir Chess 2018, посвященного памяти известного гроссмейстера, чемпиона Европы Вугара Гашимова, сообщили Trend Life в пресс-службе Shamkir Chess 2018. Турнир организован при содействии министерства молодежи и спорта Азербайджана, Федерации шахмат Азербайджана, SOCAR и Synergy Group.

Гостям был представлен видеоматериал о жизни и спортивной карьере Вугара Гашимова, который оставил славный след в мировой истории шахмат, кадры с прошлых турниров Shamkir Chess.

Выступившие на открытии глава спортивного отдела Министерства молодежи и спорта Азербайджана Фарид Мансуров, глава исполнительной власти Шамкирского района Алимпаша Мамедов, вице-президент SOCAR Халик Мамедов подчеркнули, что государством уделяется особое внимание развитию спорта, в стране на высоком уровне проводятся значимые международные соревнования, наши спортсмены добивают больших успехов. Было отмечено, что основная цель турнира – почтить память Вугара Гашимова и вместе с тем оказать поддержку развитию шахмат в Азербайджане, выразили уверенность, что соревнование пройдет на высоком уровне. Традиционное участие сильнейших гроссмейстеров мира в Shamkir Chess привело к тому, что Шамкир вошел в список самых известных шахматных городов планеты.

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов подчеркнул большую роль турнира Shamkir Chess в развитии мировых шахмат. Было отмечено, что Азербайджан является единственной страной в мире, где принята государственная программа по развитию шахмат, а 42 –я Всемирная шахматная олимпиада в Баку вошла в историю как самая лучшая по уровню организации и проведения соревнования. Президент ФИДЕ выразил благодарность организаторам и пожелал участникам успехов. Кирсану Илюмжинову был преподнесен его портрет от художника Фармана Гусейнова.

Отец покойного шахматиста Гасым Гашимов выразил искреннюю признательность организаторам турнира и государству за большое внимание к памяти сына.

"Вот уже пятый год как проводится Мемориал памяти моего сына. Это свидетельствует о том, что Вугару удалось оставить след в истории шахмат мира. Два года действует Шахматная академия Вугара Гашимова, где сотни юных азербайджанцев знакомятся там с секретами шахматного мира. Для нашей семьи – это большая гордость!", - сказал Гасым Гашимов.

Турнир имеет XXI категорию и собрал десять сильнейших гроссмейстеров - обладатель мировой короны, двукратный победитель Shamkir Сhess Магнус Карлсен (Норвегия, 2843), Динг Лирен (Китай, 2778, 8-й номер рейтинга ФИДЕ), Сергей Карякин (Россия, 2778, 9-й номер), Аниш Гири (Нидерланды, 2777, 10-й номер), Веселин Топалов (Болгария, 2749), Давид Навара (Чехия, 2745), Радослав Войташек (Польша, 2744)

Азербайджан представлен двукратным победителем Shamkir Chess, трехкратным чемпионом Европы, чемпионом мира по рапиду, вторым шахматистом мира в рейтинге ФИДЕ Шахрияром Мамедъяровым (2814), трехкратным чемпионом Европы, бронзовым призером чемпионата мира Теймуром Раджабовым (2748) и трехкратным чемпионом Европы, чемпионом континента по блицу Рауфом Мамедовым (2704).

Вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Фаиг Гасанов провел жеребьевку. В первом туре встретятся самые сильные шахматисты планеты - Магнус Карслен и Шахрияр Мамедъяров. Другие пары: Топалов-Раджабов, Гири-Карякин, Лирен – Войташек, Навара-Мамедов.

Shamkir Chess 2018, состоящий из девяти туров, завершится 28 апреля. Посредством официального сайта турнира www.shamkirchess.com все партии турнира и пресс-конференции будут транслироваться в прямом эфире.

Победителем Shamkir Chess в 2014 и 2015 годах становился чемпион мира Магнус Карслен (Норвегия), в 2016 и 2017 годах - Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан).

Вугар Гашимов родился 24 июля 1986 года в Баку. Трижды становился чемпионом Азербайджана: в 1995, 1996 и 1998 годах, четырежды был серебряным призером молодежного чемпионата Европы (1996-2000 годы). Гашимов четырежды выступал за команду Азербайджана на шахматных олимпиадах (2002, 2004, 2006, 2008 годы), а также входил в состав сборной Азербайджана, которая 7-9 мая 2009 года сыграла против сборной мира в Баку в рамках Кубка Президента Азербайджана. В 2007 году завоевал бронзу в командном чемпионате Европы по шахматам, а в 2009 стал чемпионом Европы со сборной Азербайджана (именно Вугар принес своей команде решающее очко в последнем туре). Вице-чемпион Европы 2011 года в составе сборной и победитель турнира Reggıo Emılıa (2010-2011 годы). Скончался от тяжелой болезни 11 января 2014 года. Похоронен в Аллее почетного захоронения в Баку.

(Автор: Вугар Иманов)

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