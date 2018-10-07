Менеджер Нурмагомедова задержан полицией после массовой драки на турнире UFC в Лас-Вегасе

7 октября 2018 10:39 (UTC+04:00)

Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов был задержан полицией после массовой потасовки в зрительном зале, которая произошла после победного для российского бойца поединка против ирландца Конора Макгрегора, сообщает ТАСС.

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора был главным событием вечера смешанных единоборств в Лас-Вегасе, который прошел в ночь на воскресенье. Бой завершился победой Нурмагомедова удушающим приемом в 4-м раунде.

После завершения поединка в зрительном зале началась массовая потасовка с участием команд Макгрегора и Нурмагомедова, которая позднее перенеслась и в пределы октагона. Охране удалось остановить драку при помощи других бойцов организации, находившихся в зале и не принимавших участие в турнире.

После того, как потасовка была остановлена, полиция задержала Магомедова и еще одного представителя команды россиянина. Причина задержания неизвестна.

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