Роналду сохраняет шансы сыграть против "Барселоны" в Лиге чемпионов

Португальский футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду сохраняет шансы сыграть с испанской "Барселоной" в матче группового этапа Лиги чемпионов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает Marca.

35-летний португалец 13 октября сдал первый тест на коронавирус, который показал положительный результат. В четверг Marca сообщила, что повторный тест Роналду также дал положительный результат. Матч с "Барселоной" должен пройти 28 октября в Турине.

По информации источника, Роналду сможет принять участие в матче с испанским клубом, если его тест на заболевание даст отрицательный результат не менее чем за сутки до игры. Подчеркивается, что руководство "Ювентуса" сообщило в УЕФА, что у португальца нет симптомов болезни.

Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года. До этого он играл за испанский "Реал", английский "Манчестер Юнайтед" и португальский "Спортинг". Он является пятикратным обладателем приза "Золотой мяч", пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Испании, чемпионом Италии. В 2016 году Роналду в составе национальной команды стал победителем чемпионата Европы, а в 2019-м - победителем Лиги наций.