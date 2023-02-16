Президент «Барселоны» выступил с заявлением после сообщений о возможном подкупе судей

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выступил с заявлением после новостей о расследовании выплат каталонского клуба в размере €1,4 млн бывшему вице-президенту технического комитета судей Федерации футбола Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Не случайно эта информация появилась сейчас, когда «Барселона» на ходу, совсем не случайно. «Барселона» просто наняла консультанта для технических отчетов об игроках, который также давал советы по судейству, что нормально для всех больших клубов. Мы оставляем за собой право на любые действия, которые необходимы для защиты репутации и интересов «Барселоны», — цитирует заявление Лапорты Marca.

Прокуратура Сьюдад-Кондаля провела расследование и выяснила, что каталонцы выплатили в общей сумме около €1,4 млн компании, принадлежавшей Хосе Марии Энрикесу Негрейре. В 2016 году сумма перевода составила €532 тыс., в 2017-м — €541 тыс., а в 2018-м — €318 тыс.

Бывший работник федерации и его сын уже дали показания. Негрейра заявил, что переведенные ему деньги были связаны с работой консультантом и разъяснением правил, а вовсе не помогали «Барселоне» добиться большей благосклонности судей. Однако он не смог предоставить никаких доказательств консультационного сотрудничества с клубом.