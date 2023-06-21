Состоялись очередные матчи в рамках отбора на чемпионат Европы по футболу

БАКУ /Trend/ - В рамках отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года состоялось еще 10 матчей IV тура.

Как передает Trend, два матча состоялись в группе F, где располагается сборная Азербайджана. Австрия обыграла Швецию 2:0 дома, а Бельгия на выезде одержала победу над Эстонией со счетом 3:0.

Результаты других встреч представлены ниже:

Норвегия – Кипр – 3:1

Молдова – Польша – 3:2

Фарерские острова – Албания – 1:3

Венгрия – Литва – 2:0

Болгария – Сербия – 1:1

Исландия – Португалия – 0:1

Босния и Герцеговина – Люксембург – 0:2

Лихтенштейн – Словакия – 0:1