Азербайджанская Неделя моды – приветствие воина Древнего Рима, зимой босиком, коктейльные платья и кураж (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В отеле Hilton Baku прошел заключительный день 11-го сезона Azerbaijan Fashion Week - Азербайджанской Недели моды, сообщает Trend Life.

Azerbaijan Fashion Week после двухлетнего перерыва «вернулась» на подиумы и получила название «Возращение/The return». Символом сезона стал цветок-эндемик, растущий на территории Карабаха харыбюльбюль.

Генеральный директор AFW - Ниджат Бахшалиев, генеральный продюсер AFW - Саят Доссыбаев из Казахстана.

Первый день Недели несколько азербайджанских дизайнеров посвятили теме патриотизма, а главные идеи второго дня – это возрождение моды и торжество жизни.

Первый блок показов был посвящен надеждам и будущему, то есть детям. Свои коллекции для маленьких модников показали азербайджанский бренд Amelie Baku kids couture, турецкий B&G store, казахский Volskaya atelier, а также известный итальянский производитель детской одежды iDO, представленный во многих странах мира.

Amelie Baku kids couture показал коллекцию нарядных детских платьев, B&G store и iDO продемонстрировали актуальные тренды повседневной детской одежды, а Volskaya atelier предложил школьникам и подросткам одеваться ультрамодно, не боясь «взрослых» вещей, например, стильных черных курток и плащей из экокожи.

Второй блок открыло дефиле от Nara Eyvazova с коллекцией коктейльных и вечерних платьев традиционных силуэтов со смелыми вставками драпировки, блестящим декором и вышивкой.

Контрапунктом прозвучал следующий показ от турецкого бренда Utopia bamboo organic. Как явственно следует из названия, основа философии марки – использование исключительно натуральных, органических тканей из бамбукового волокна. При этом вещи от Озлем Беликтай (Özlem Beliktay) – платья, сарафаны, брючные пары – все ready-to-wear, то есть бери и носи.

Руслан Мамедов, дизайнер авторского бренда Mario Russo, представил коллекцию для мужчин, в которой, помимо классических двубортных пиджаков и смелых с воротником-стойкой, нашлось место и бархатным, нарядным, с широкими атласными, контрастного цвета лацканами, и курткам из кожи, и полупальто. Интересно, что модели выходили на сцену босиком. А одним из моделей стал телеведущий Шахрияр Абилов. Более того, в конце показа автор коллекции вышел на сцену в шлеме и, сняв его, отдал приветствие как воин Древнего Рима.

Затем подиум заняла женственность в абсолюте от турецкого бренда Hanym atelier. В целом представленную на AFW коллекцию можно описать одним словом – «уют». Комфорт повседневных платьев, костюмов пижамного типа и даже вечерних нарядов от Hanym atelier создает свободный, не стесняющий движения, крой.

Азербайджанская Неделя моды завершилась показом бренда Giedi. Мурад Гусейн с самого начала дизайнерской карьеры сделал ставку на кураж, смело экспериментируя с формой и подачей своих модных идей. Заключительное на AFW дефиле Giedi не стало исключением. Дизайнер показал настоящее шоу, превратив подиум в сцену, на которой пела свои хиты Narmeen. Финальным аккордом дефиле стал выход манекенщиков, жениха и невесты Марины Дар и Сергея Краузе (Krauz), которые раскрыли свои чувства гостям вечера. Ведь главное в этом мире – любовь!

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(Автор: Вугар Иманов)