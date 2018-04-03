Красоты Западной Украины глазами азербайджанца (ФОТО)

БАКУ -ТРУСКАВЕЦ /Trend Life/ - Представляем читателям Trend Life третью часть материала "Трускавец на Новруз - в любимом курорте азербайджанцев"

Красоты Западной Украины привлекают ежегодно сотни тысяч людей. Разнообразная природа Карпат, исторические достопримечательности, климатические курорты, масса возможностей для оздоровления делает Львовскую область и её здравницы уникальными для посещения в течение круглого года. Самыми известными центрами туризма и оздоровления региона являются Львов, Морщин, Сходница и, конечно, Трускавец.

Регион предоставляет возможностей не только наслаждаться многочисленными центрами зеленого туризма, но и лечить десятки заболеваний и основательно поправить здоровье, пострадавшее от тяжелой работы, повседневных нагрузок и стресса. При этом, вашими главными помощниками здесь будут не лекарства, а в первую очередь - чистейший воздух, живописная природа, лечебные грязи и минеральные воды. А выбор курортов и санаториев очень широкий и каждый из них имеет свою специализацию.

В санаторий, отель или виллу?

Курорт Трускавец известен прежде своей лечебной водой «Нафтуся» и лечебными санаториями. Здесь функционирует более 30 лечебно-оздоровительных заведений - как клинических санаториев, имеющих свою медицинскую базу, так и небольшие СПА-отели и виллы, где также можно пройти некоторые виды процедур. Все места оздоровления включают собственные медицинские центры, столовые, спортзалы. У многих здравниц есть свои SPA-центры и спортивные площадки для игровых видов спорта.

Специалисты утверждают, что Трускавец удобен не только для лечения, но и для летнего отдыха целой семьей. Если Вам не нужны лечебные процедуры, тогда можно с комфортом разместиться в небольших частных отелях и виллах в самом центре Трускавца. Виллой обычно называют небольшой отель или мини-отель с преимущественно женским названием. Сравните: отель Green park и вилла Виктория, отель Свитязь и вилла Анастасия, отель Пятый Океан и виллы Марта и Кристина, санаторий Лесная Песня и Камелия и т.д.

Перед поездкой многие задаются вопросом - в каком санатории Трускавца лучше остановиться, чтобы отдохнуть и пройти курс лечения? Это зависит от многих условий и пожеланий, но самое главное – вариантов для выбора имеется множество, на любой кошелек. Причем, число этих вариантов постоянно увеличивается, ведь главный бальнеологический курорт Украины развивается и совершенствуется. И сейчас в развитие курорта инвестируют даже азербайджанские деловые люди. Скоро завершится строительство одного отеля, а второй уже получил разрешение на строительство в центральной части курорта. Функционируют также два ресторана и торговый центр, построенный азербайджанскими предпринимателями.

Прежде, чем выбрать какой-либо санаторий, отель или виллу, многие сейчас обращаются в интернет. Во-первых, есть множество сайтов с фотографиями, отзывами о проживании, описанием возможностей лечебной базы, инфраструктуры в той или иной здравнице. Во-вторых, при большинстве специализированных украинских сайтах есть онлайн-консультанты, которые окажут помощь в правильном выборе.

Курортные комплексы Трускавца и Муслим Магомаев

Имеются все основания утверждать, что такие крупные курортные комплексы, как «Карпаты» «Лесная Песня», «Миротель» и «Риксос» являются лицом курорта Трускавец. В первую очередь отметим, что лечебная база каждого из крупных курортных комплексов находится на самом современном уровне и пользуется авторитетом. Одним из основных преимуществ «Лесной Песни» следует признать наличие в номерном фонде большого числа апартаментов. Такой вариант размещения – в 2-3-хкомнатных апартаментах с кухней – привлекателен для семейных отдыхающих и ценителей особого комфорта. 5-тизвездочный курортный комплекс «Миротель» для Трускавца, безусловно, является одной из главных визитных карточек. В первую же очередь следует сказать про функционирующий в составе «Миротеля» «Мед-Палас», который по праву называют элитным SPA и медицинским центром. Курортным комплексом «Риксос» Трускавец по праву гордится, как заведением наиболее фешенебельным, наиболее многофункциональным, предоставляющим гостям наиболее широкие возможности, в том числе небольшой аквапарк.

Сейчас также широким спросом пользуется известный с советских времен отель «Трускавец 365». Здесь в свое время во время приезда на гастроли жили многие известные личности и деятели культуры, среди которых был легендарный Муслим Магомаев. Сейчас отель практически отреставрирован и на весеннее время предлагает недельный пакет проживания с трехразовым питанием на человека при цене 100$ в сутки. Причем, отель ежедневно бесплатно организует экскурсионные поездки в различные уголки региона, а по вечерам устраиваются концерты и мероприятия. Начиная с июня же здесь начнет полноценно функционировать и лечебная база.

Почему азербайджанцы так полюбили санаторий "Карпаты"?

«Карпаты» – одна из самых авторитетных здравниц Трускавца. Для многих отдыхающих особенно важным является то, что данный санаторий большинство специалистов считают лучшим по соотношению цена/качество лечения и всех иных условий. Высокий уровень здравницы подтверждается и тем, что она пользуется высокой популярностью не только у граждан Украины, но и у отдыхающих из стран СНГ и дальнего зарубежья.

Особенно популярна здравница среди азербайджанцев. В какой бы части (спальная, лечебная, СПА, ресторан, фойе и т.д) этого крупного гостинично-курортного комплекса вы не были, везде слышна азербайджанская речь. Любой постоялец комплекса подтвердит, что здесь очень авторитетная лечебная база и хорошие специалисты, прекрасное питание, удобные номера, богатая инфраструктура, развлекательная составляющая. Например, в Трускавце только на территории «Карпат» имеется ландшафтный парк, кафе-музей и небольшой зоопарк. Вид на этот ландшафтный парк, озеро (всего в парке несколько озер), живописные горные пейзажи открывается из большинства номеров здравницы. Кроме того, в «Карпатах» имеется собственный бювет с бесконтактным подогревом минеральных вод. Интересно и то, что трехразовое питание в отеле, организованное по системе «шведский стол», предоставляется на экологически чистых продуктах, завозимых с собственного фермерского хозяйства здравницы.

Стоимость услуг санатория является невысокой, исходя из предоставляемых услуг (в среднем 50-60$ на человека), а с учетом того, что здесь имеются номера восьми категорий комфортности, каждый отдыхающий получает возможность подобрать вариант в строгом соответствии с собственным отпускным бюджетом.

Лечебная база санатория является одной из крупнейших и наиболее авторитетных в Трускавце. В лечебно-диагностическом центре работает высококвалифицированный и опытный персонал, используются новейшие методики лечения, проведения диагностических исследований и лечебных процедур. Эффективность бальнеологического и физиотерапевтического лечения в санатории определяется также необычайно широким перечнем предлагаемых процедур, что позволяет подбирать лечебные курсы в точном соответствии с потребностями и состоянием здоровья каждого пациента. Помимо бальнеотерапии, в здравнице имеется возможность эффективно применять озокеритовые аппликации, минерально-жемчужные, хвойные, валерьяновые ванны, гинекологические орошения, микроклизмы, кишечные орошения, методы фитотерапии, энтеральной оксигенотерапии. Также здесь работает оборудованный всем необходимым ингаляторий.

Особых слов заслуживают возможности санатория «Карпаты» в деле лечения и реабилитации пациентов, страдающих от заболеваний опорно-двигательного аппарата и их последствий. Именно на базе этой здравницы в Трускавце работает клиника «Саенко», которая специализируется на снятии болевых синдромов, лечении (с использованием мануального воздействия) остеопорозов, грыж дисков и других профильных заболеваний.

Продолжение следует ...

Первая часть - https://www.trend.az/life/travel/2878128.html

Вторая часть - https://www.trend.az/life/interview/2878860.html

(Авто и фото - Эльчин Гусейнов)

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