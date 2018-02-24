Jewish Journal: Ходжалинская резня – одно из самых жестоких и бесчеловечных преступлений в новейшей истории

БАКУ /Trend/ - Ходжалинская резня – одно из самых жестоких и бесчеловечных преступлений в новейшей истории.

Об этом в своей статье, опубликованной в субботу на портале Jewish Journal, написал председатель религиозной общины горских евреев Баку Милих Евдаев.

В статье автор рассказывает об истории армянской агрессии против Азербайджана, отмечая, что мировое сообщество не делает ничего, чтобы заставить Армению следовать международному праву.

По словам Евдаева, события 26 февраля 1992 года в Ходжалы – больше, чем просто акт оккупации.

«То, что произошло в Ходжалы, было жестокой резнёй. Сотни совершенно невинных, безоружных людей были расстреляны при попытке спастись от армянской армии», – пишет Евдаев.

Автор говорит, что, будучи азербайджанским евреем, он особо чувствителен к такому проявлению бесчеловечности, и проводит параллели с Холокостом.

«Тяжело поверить, что люди всё ещё способны на такие зверства, но, как мы знаем, даже сегодня жестокость и безжалостность присутствуют во многих странах мира. На нас большая ответственность: сдержать данное однажды слово и не позволить подобному повториться вновь. Однако мир вновь и вновь испытывает нашу решимость», – указывает Евдаев.

Комментируя выступление президента Израиля Реувена Ривлина на Генеральной ассамблее ООН, во время которого тот указал Ходжалинскую трагедию в числе геноцидов новейшей истории, автор пишет, что Ходжалинская резня – трагедия, которой никогда не должно было случиться.

В статье автор рассказывает об азербайджано-израильских взаимоотношениях, которые основаны на исторических связях, общине горских евреев в Азербайджане, которая насчитывает 2000 лет, и роли, которую обе страны сыграли друг для друга в разные периоды истории. Азербайджан был убежищем для многих евреев во времена Холокоста, а сами азербайджанцы бились с нацизмом бок о бок с евреями. В то же время множество евреев сражалось за суверенитет Азербайджана в годы Карабахской войны. В их числе и Национальный герой Азербайджана Альберт Агарунов.

«Радует, что у нас есть поддержка таких значимых стран, как Израиль и США, и многих других, которые продолжат давить на Армению, чтобы та взяла на себя ответственность и покинула оккупированный Карабах – наши земли, которые они жестоко отняли и отказываются возвращать. Я надеюсь, что вскоре в истории Ходжалы и всего региона откроется новая страница. Страница, на которой не будет оккупантов, а тысячи мирных жителей вернутся в свои дома даже столько лет спустя», – завершает статью Евдаев.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го российского мотострелкового полка осуществили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Фикрет Долуханов)

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