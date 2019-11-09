В здании парламента Армении произошел пожар

Пожар, вспыхнувший в субботу на территории комплекса зданий национального собрания Армении, потушен, сообщили в пресс-службе МЧС страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в ведомстве заявили, что горит крыша одного из строений. На месте работали 15 пожарных команд, группы национального центра кризисного правления, врачи центра медицины катастроф. Там же находился глава МЧС Феликс Цолакян.

"Пожар был локализован в 17.18, потушен – в 18.20", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Данных о пострадавших и причинах возгорания пока не приводится.

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