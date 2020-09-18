Залкалиани: Перенос выборов или проведение в другие сроки не рассматривается
По словам министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, перенос выборов в стране рассматриваться не будет, и процесс голосования, как заявлено, состоится 31 октября, передает Trend со ссылкой на "Грузию онлайн".
«Перенос выборов ни в коем случае не рассматривается. Как объявлено, выборы состоятся 31 октября. Мы, правительство, сделаем все, что в наших силах, чтобы в этот срок обеспечена была соответствующая среда в связи с проведением выборов по высоким стандартам. Поэтому отсрочка или проведение в какие-то другие сроки не рассматривается», — заявил Залкалиани.
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