Ученый рассказал об опасности привычки засыпать с телефоном в руках

Привычка засыпать под пролистывание социальных сетей на смартфоне или планшете является главным врагом здорового сна, а отказ от электроники, еды перед сном и совместного сна с ребенком поможет обеспечить здоровый качественный отдых, рассказал РИА Новости профессор Школы медицины Университета Джона Хопкинса Всеволод Полоцкий, передает Trend.

Всемирный день сна (World Sleep Day) отмечается в 2019 году 15 марта.

"Нарушение сна (происходит) из-за того, что много времени проводится в социальных сетях, постоянное световое излучение влияет на наши биологические часы", - рассказал РИА Новости Полоцкий, который является главой Лаборатории сна в университете. Он назвал социальные сети и исходящий от смартфонов свет главным нарушителем здорового сна.

По его словам, привычка засыпать с социальными сетями может вызывать такие проблемы, как недосыпание, привести к сбою биологических часов, в том числе нарушению фаз сна, бессоннице и, напротив, сонливости в течение дня.

"Взрослый человек должен спать по меньшей мере семь часов в день, не использовать электронику, в том числе компьютеры, iPhone или iPad, телевизор и другие электронные устройства в постели, а в идеале уже за два часа до сна, не принимать тяжелую пищу и не заниматься активно спортом", - перечислил специалист правила здорового сна. Он также отметил, что для здорового и качественного отдыха ночью "необходимо отказаться от совместного сна с детьми или домашними питомцами", а также обеспечить в спальне "оптимальный температурный режим и затемнение", и по возможности создать тишину.

Полоцкий рекомендует не торопиться заниматься самолечением и покупкой снотворных, если соблюдение всех правил здорового сна и отказ от вечернего просмотра соцсетей не помогает легко засыпать и, главное, высыпаться.

"Если у пациента есть существенные нарушения сна, он должен прежде всего обратиться за помощью к своему лечащему врачу или специалисту в области сна", - резюмировал эксперт.

По признанию ученого, несмотря на широкую проблему нарушений сна специалисты пока далеки от того, чтобы считать свои знания в этой сфере продвинутыми. "Это все еще новая сфера", - сказал профессор, пояснив, что "значение биологических часов, качества и продолжительности сна для нейрокогнитивного, сердечно-сосудистого и метаболического здоровья человека стали очевидными только в течение последнего десятилетия".

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