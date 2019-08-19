Трамп: насилие в Гонконге может повредить торговым переговорам с Китаем

19 августа 2019 03:15 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что если власти КНР прибегнут к насилию в ситуации с протестами в Гонконге, это может повлиять на торговые переговоры Вашингтона и Пекина, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Трамп сказал журналистам, что считает председателя КНР Си Цзиньпина "очень талантливым человеком".

"Думаю, если бы он встретился с протестующими, то они бы очень скоро что-то решили. Это оказывает давление на торговую сделку - … если он сделает что-то насильственное", - заявил Трамп.

"Я бы хотел, чтобы все сработало. Думаю, что есть большой шанс на это", - добавил американский президент. Он отметил, что "поддерживает свободу и демократию".

"У нас очень субстантивные переговоры с Китаем", - сказал Трамп.

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