Роналду назвал причину отсутствия на вручении Ballon d'Or 2021

БАКУ /Trend/ - Португальский нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не принял участие в церемонии вручения Ballon d'Or 2021 ("Золотой мяч" по версии издания France Football) из-за слов главного редактора журнала France Football Паскаля Ферре о том, что для Роналду самое важное — получить больше «Золотых мячей», чем Лионель Месси.

Как сообщает Trend, об этом Роналду написал на своей странице в Instagram.

"Я всегда побеждаю для себя и клубов, в которых выступаю, для себя и тех, кто меня любит. Я никого не намерен побеждать. Самая большая цель в моей карьере - быть хорошим примером для всех, кто хочет стать профессиональным футболистом", - отметил футболист.

На прошлой неделе Ферре заявил The New York Times, что у Роналду есть только одна цель — завершить карьеру с большим количеством «Золотых мячей», чем Месси.

Португалец не принял участие в проходящей в Париже церемонии награждения, на которой Месси в седьмой раз получил «Золотой мяч».