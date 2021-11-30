Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"
БАКУ /Trend/ - Аргентинский нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" - премии лучшему футболисту года по версии журнала France Football.
Как сообщает Trend, церемония вручения награды прошла в Париже.
Месси является рекордсменом по победам в этой премии. Ранее аргентинец удостаивался приза в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.
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