Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"

БАКУ /Trend/ - Аргентинский нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" - премии лучшему футболисту года по версии журнала France Football.

Как сообщает Trend, церемония вручения награды прошла в Париже.

Месси является рекордсменом по победам в этой премии. Ранее аргентинец удостаивался приза в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.