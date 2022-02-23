Генсек ООН провел контакты с постпредом России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел во вторник, 22 февраля, разговор с постоянным представителем РФ при всемирной организации Василием Небензей. Об этом сообщил в среду официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Между генеральным секретарем и господином Небензей вчера были контакты", - сказал он.

В офисе генсека ООН также заявили, что гуманитарная ситуация по обе стороны линии соприкосновения на востоке Украины ужасная.