Бразилия будет сотрудничать с ОПЕК+

БАКУ /Trend/ - Бразилия присоединится к Хартии сотрудничества ОПЕК+ с января 2024 года, передает Trend.

Согласно информации, при этом страна пока не намерена поддерживать усилия альянса по сокращению добычи нефти.

О том, что организация ОПЕК+ примет нового члена, стало известно после заседания альянса, состоявшегося 30 ноября 2023 года. В итоговом коммюнике говорилось, что Бразилия присоединяется к Хартии сотрудничества «ОПЕК+» с января.

Вице-премьер России Александр Новак отметил, что эти намерения также подтвердил министр горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии Александр Силвейра де Оливейра, принимавший участие в онлайн-встрече ОПЕК+.

Однако представители бразильской нефтяной отрасли, а также президент страны Луис Инасио Лула да Силва заявили, что Бразилия пока не планирует становиться полноправным членом организации.