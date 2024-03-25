СБ ООН принял резолюцию о немедленном прекращении огня в Газе

БАКУ /Trend/ - Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа в период Рамадана, передает Trend.

За резолюцию проголосовали все 14 стран СБ ООН, включая Великобританию, Китай, Россию и Францию. Воздержались лишь Соединенные Штаты.

Перед голосованием постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил внести устную поправку в проект резолюции, которая предусматривает смену формулировки с "продолжительное прекращение огня" на "постоянное прекращение огня". Российскую инициативу поддержали Алжир и Китай, США проголосовали против, остальные воздержались, в связи с чем поправка не была принята.