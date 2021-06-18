Саудовская Аравия ввела обязательную COVID-регистрацию для въезжающих в страну

Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии ввело новые правила, согласно которым все прибывающие в страну иностранцы должны еще до прилета зарегистрироваться в базе данных о переболевших COVID-19 и вакцинированных от него. Об этом в пятницу сообщила газета Arab News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Этот протокол поможет упростить процедуры въезда и сократить периоды ожидания на пропускных пунктах", - следует из распоряжения. Новые правила затронут всех прибывающих в страну, в том числе граждан из стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива [для них действует безвизовый режим], обладателей новых виз, резидентов и их спутников, как вакцинированных, так и не вакцинированных. При этом особо отмечается, что регистрацию в системе нужно пройти еще до вылета в направлении Саудовской Аравии, предоставив данные о наличии прививок и другую релевантную информацию.

Похожие правила действуют и в других арабских странах. Например, в эмирате ОАЭ Абу-Даби власти создали специальное приложение "Аль-хосн", в котором содержатся данные о вакцинации и ПЦР-тестированиях. Регистрация в приложении была обязательна для иностранцев, но с недавнего времени стала необходимой и для местных жителей. Приложение служит "пропуском" в места повышенного скопления людей. В пятницу власти эмирата сообщили о сбое приложения из-за большого количества новых пользователей и временной отмене действующих ограничений до возобновления его работы.

По последним данным ВОЗ, в королевстве с населением 34,2 млн человек с начала пандемии было зарегистрировано 469 414 тысяч случаев COVID-19, 7 621 пациент умерли от последствий заражения. Количество доз препаратов от коронавируса, введенных жителям страны, составляет 15 400 250.