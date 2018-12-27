Минобороны Китая ответило на критику Мэттиса

Китай выступает против необоснованной критики в свой адрес со стороны главы Пентагона Джеймса Мэттиса, но в то же время высоко ценит его вклад в развитие отношении вооруженных сил двух стран, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь, комментируя заявления Мэттиса о Китае в его письме об отставке, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Смена главы оборонного ведомства – это внутренние дела США", - заявил представитель ведомства на просьбу прокомментировать отставку. Мэттис в своем письме Трампу, в частности, выступил с критикой России и Китая, заявив, что эти страны якобы пытаются "сформировать мир, схожий с их авторитарными моделями".

"Мы выступаем против ложной критики в адрес Китая, которую господин Мэттис выразил в своем письме об отставке, в то же время мы высоко ценим положительные и активные усилия, которые во время своего пребывания на этом посту приложил глава оборонного ведомства для того, чтобы отношения вооруженных сил двух стран стали фактором стабильности в отношениях двух стран", - сказал У Цянь.

Он выразил надежду, что США и Китай будут развивать стабильные и здоровые отношения между вооруженными силами в период нахождения на должности исполняющего обязанности министра обороны Патрика Шанахана.

Президент США Дональд Трамп заявил несколько дней назад, что с 1 января 2019 года исполняющим обязанности министра обороны будет замглавы Пентагона Патрик Шанахан. Таким образом Трамп сократил срок пребывания на этом посту нынешнего главы Пентагона Джеймса Мэттиса, который планировал официально оставить его только в конце февраля.