Италия не будет участвовать в боевых действиях в Сирии - СМИ

12 апреля 2018 20:06 (UTC+04:00)

Италия не будет принимать участия в военных действиях в Сирии, но будет предоставлять своим союзникам логистическую поддержку, об этом, как сообщило информагентство Agenzia Nova со ссылкой на источники в офисе премьер-министра страны Паоло Джентилони, глава правительства заявил в серии телефонных разговоров "по вопросу сирийского кризиса", передает РИА Новости.

"Италия, сказал Джентилони своим собеседникам, не примет участия в военных действиях в Сирии. В соответствии с международными соглашениями и двусторонними договоренностями, Италия продолжит оказывать логистическую поддержку деятельности своих союзников для обеспечения их безопасности и защиты" - говорится в сообщении агентства.

Среди собеседников Джентилони, отмечает агентство, была канцлер Германии Ангела Меркель. В ходе разговоров он твердо осудил нарушения прав человека в Сирии и предполагаемое использование химического оружия в САР.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

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