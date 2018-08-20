Очередной раунд переговоров по Brexit состоится 21-22 августа в Брюсселе

20 августа 2018 16:27 (UTC+04:00)

Новый раунд переговоров между Великобританией и Евросоюзом по вопросу Brexit состоится 21-22 августа в Брюсселе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу британского министерства по вопросам выхода страны из ЕС.

Согласно опубликованному расписанию, 21 августа стороны обсудят будущие отношения после реализации Brexit, а 22 августа они вновь попытаются устранить существующие противоречия вокруг соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

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