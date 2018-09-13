В бельгийском порту прогремел взрыв

Один человек погиб, еще четверо ранены в четверг в результате сильного взрыва на предприятии Indaver по переработке отходов, расположенном в портовой зоне бельгийского Антверпена, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Belga.

Взрыв, причины которого неизвестны, вызвал сильный пожар.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Indaver, взрыв произошел при выгрузке жидких отходов в резервуар для хранения. "Точная причина будет установлена в ходе расследования", — сказал собеседник агентства.

По его словам, ситуация находится под контролем, угрозы населению ближайшей жилой зоны и окружающей среде нет.

Раненые работники предприятия доставлены в госпиталь.

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