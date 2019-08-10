Швеция хочет присоединиться к программе ЕС по интеграции вооруженных сил

Глава министерства обороны Швеции Петер Хультквист заявил о намерении страны присоединиться к сотрудничеству в рамках предложенной президентом Франции Эммануэлем Макроном программы интеграции вооруженных сил Евросоюза (European Intervention Initiative, EII), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Это обеспечит Швеции большую безопасность, благодаря тому, что мы войдем в международную сеть. В случае, если произойдет какой-либо кризис, в который будут вовлечены многие страны одновременно, мы должны быть способны взаимодействовать в такой ситуации", - рассказал Хультквист в интервью Sveriges Radio.

Министр ранее сообщил о намерении Швеции представителям Франции и других стран, участвующих в программе. Ожидается, что окончательное решение об участии Швеции будет принято в сентябре. В настоящее время в EII входят десять стран, в том числе Франция, Великобритания, Германия, Испания, а также Дания и Финляндия.

По словам Хультквиста, участие в программе не означает, что Швеция будет вовлечена в какие-либо военные операции. "В условиях сотрудничества нет ничего, что обязывало бы нас (участвовать в военные операциях - ред.). Но мы получим возможность влиять на дискуссию и высказывать свою позицию", - отметил министр.

Программа была предложена президентом Франции летом прошлого года. Она предполагает участие на добровольной основе и действует вне рамок ЕС и НАТО, но должна дополнять уже существующие там механизмы и инициативы. Предполагается, что участники будут обмениваться информацией и предоставлять военную помощь в случае кризисной ситуации.

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