Премьер Италии объявил о прекращении любой коммерческой деятельности из-за коронавируса

Все магазины, за исключением продуктовых и аптек, закрываются в Италии из-за риска распространения коронавируса. Об этом объявил в среду премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Я очень ценю ваши усилия. Но настал момент сделать следующий шаг. Мы закрываем всю коммерческую деятельность, пункты продаж, за исключением продуктовых магазинов и аптек", - объявил Конте.

Он сообщил о закрытии всех ресторанов и баров по всей стране. Возможна доставка еды на дом. При этом остаются гарантированы услуги общественного транспорта и ряд основных услуг, включая работу банков и страховых компаний.

"Фабрики остаются открыты при соблюдении всех мер предосторожности. Гарантирована деятельность сельскохозяйственной промышленности", - добавил премьер. Он призвал работодателей отправлять сотрудников в отпуска и организовывать дистанционную работу, а также закрывать отделы компаний, в работе которых нет критической необходимости. "Не надо ждать сразу спада числа заражений, даже если они продолжатся, не надо отчаиваться, ваши усилия обязательно приведут к результату, нужно только немного времени", - сказал Конте.

С 10 марта в Италии уже действуют строгие карантинные меры, в том числе запрет на передвижение населения без весомой причины. Ранее ресторанам и барам разрешалось работать с 06:00 утра до 18:00 вечера при соблюдении обязательной дистанции безопасности (не менее метра) между клиентами. Ранее было объявлено о закрытии всех развлекательных учреждений, спортивных залов и бассейнов, учреждений культуры, школ и университетов. Многие магазины и заведения общепита на севере Италии, где наиболее распространились заражения коронавирусом, объявили о закрытии по собственному решению. Опустели улицы и площади итальянских городов, число пассажиров в общественном транспорте сократилось от 50% до 80%. Салоны поездов и самолетов пусты. Закрыт доступ на площадь Святого Петра, а Папа Римский проводит традиционные воскресные проповеди и коллективные аудиенции в прямом эфире интернет-сайтов и телевидения.

Первая локальная вспышка заболевания в Италии была выявлена 21 февраля. Согласно последним данным, в стране жертвами вызываемого вирусом заболевания и его побочных эффектов стали уже более 800 человек. На настоящий момент в Италии инфицированы более 10 тыс. человек, с начала вспышки в Италии выявлено более 12 тыс. случаев заражения, 1045 человек излечились.