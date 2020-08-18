Макрон высказался против разрушения памятников и пересмотра истории

Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался против разрушения памятников и ревизии истории. Соответствующее заявление глава республики сделал в понедельник по случаю 76-летия освобождения города Борм-ле-Мимоза (юг республики) от нацистов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Несомненно, есть забытые герои, но нет истории, которую необходимо пересматривать, - отметил президент. - Наша история - это единое целое. Исследователи пытаются устанавливать истину, лучше понять то, что происходило, но мы не стремимся разрушать памятники и стирать имена. Это не на пользу республике".

Макрон отметил, что уже в третий раз в качестве президента Франции участвует в церемонии в годовщину освобождения города. "Эта церемония в память героев, которые создавали образ страны", - подчеркнул он. Президент воздал дань уважения бойцам французского Сопротивления, участникам народного движения и солдатам, прибывшим из Африки, чтобы освободить Францию. "Объединившись, эти силы смогли привести к освобождению", - подчеркнул он. Глава государства добавил, что операция на юге страны "помогла Франции занять место среди держав победительниц".

В ту эпоху, напомнил Макрон, дух солидарности и братства помог выстоять в тяжелых испытаниях. "В настоящее время, когда страна переживает беспрецедентный кризис, солидарность помогает нам защищать наиболее слабых. У каждого своя роль, своя ответственность перед страной, которую он должен реализовать", - заключил он.