Европейские биржи растут в рамках коррекции после падения на 3-4,5%

Европа 22 сентября 2020 13:32 (UTC+04:00)
Европейские биржи растут в рамках коррекции после падения на 3-4,5%

Основные фондовые индексы Европы во вторник демонстрируют коррекционный рост после резкого падения в понедельник. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Британский индекс FTSE 100 рос на 0,03% — до 5806,2 пункта, французский CAC 40 — на 0,17%, до 4800,22 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,83%, до 12646,65 пункта.

Во вторник на европейских рынках отмечается умеренный коррекционный рост после падения индексов на 3-4,5% днем ранее. Столь сильный спад был обусловлен обострением экономических опасений и сообщениями в СМИ о том, что крупнейшие мировые банки, в том числе европейские, помогли отмыть несколько триллионов долларов "грязных денег" за 18 лет.

Крупнейшие банки во вторник отыгрывают падение понедельника. Так, акции банков HSBC, Deutsche Bank, BNP Paribas, Societe Generale, Commerzbank, Santander, Credit Suisse растут в пределах 1,09%.

Аналитики говорят о том, что европейские рынки в понедельник показали худший результат с июля. "Мировой фондовый рынок вчера сильно пострадал и ужасно начал неделю. Рынки Европы и США показали худшие результаты с июля. Однако европейские рынки во вторник растут, поскольку инвесторы начали фиксировать прибыль", — цитирует агентство Франс Пресс мнение аналитика AvaTrade Наима Аслама (Naeem Aslam).

В то же время инвесторы обеспокоены увеличением суточного прироста заболеваний коронавирусом в Европе. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на прошлой неделе заявил, что в стране начинается вторая волна заражения коронавирусом, и не исключил принятия самых жестких мер, вплоть до нового национального карантина. По некоторым данным, советники правительства по науке рекомендуют ввести двухнедельный национальный карантин в октябре. Ужесточение карантинных мер может привести к замедлению процесса восстановления экономики.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Обнародованы показатели добычи и экспорта нефти по АЧГ и Шах-Дениз в Азербайджане в январе-августе 2020 г.
Обнародованы показатели добычи и экспорта нефти по АЧГ и Шах-Дениз в Азербайджане в январе-августе 2020 г.
Нефть коррекционно растет после падения в предыдущий торговый день
Нефть коррекционно растет после падения в предыдущий торговый день
Продлен срок реализации совместного проекта SOCAR и ПРООН
Продлен срок реализации совместного проекта SOCAR и ПРООН
Loading Bars
Лента новостей
В Лянкяране реконструировано 38 км автодорог общего пользования (ФОТО) Экономика 14:16
Выступление Президента Ильхама Алиева в ООН вновь показало высокий авторитет Азербайджана в мире — депутат Политика 14:11
Россия и Южная Корея могут создать совместный инвестиционный фонд Россия 14:08
"Азеришыг" о проекте Smart Grid Экономика 14:08
Подозрительная посылка поступила в Бундестаг Европа 14:06
В Нахчыване проведены занятия по командирской подготовке (ВИДЕО) Общество 14:03
Экипажи бронетехники ВС Азербайджана совершенствуют боевые навыки (ФОТО/ВИДЕО) Общество 13:55
В Балакенском районе Азербайджана произошло землетрясение Общество 13:48
Эльмар Гасымов провел встречу со студентами, поступившими в БВШН для учебы по программе MBA Общество 13:45
Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Саудовской Аравии Политика 13:39
Начать полномасштабные военные действия решаются склонные к самоубийству авантюристы — российский политтехнолог Нагорно-карабахский конфликт 13:37
Европейские биржи растут в рамках коррекции после падения на 3-4,5% Европа 13:32
Завтра в Баку преимущественно без осадков Общество 13:27
В Госкомитете таможни Азербайджана состоялась совещание по модернизации профильных услуг (ФОТО) ИКТ 13:24
Умерла мать Сильвестра Сталлоне Социум 13:22
В этом году Азербайджан экспортировал хлопковое волокно на $76,6 млн Экономика 13:01
Строительство перевала Рикоти в Грузии имеет критически важное значение Грузия 13:00
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов завтра посетит Грузию Грузия 12:59
Бакинский апелляционный суд отклонил ходатайство экс-посла Общество 12:59
Азербайджанские банки приобрели инвалюту почти на $ 73 млн Финансы 12:54
В Габале будет решена проблема орошения земель Общество 12:48
В Туркменистане начался сбор поздних и среднепоздних сортов яблок Бизнес 12:41
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с новыми автомобилями скорой медицинской помощи, привезенными в Азербайджан Политика 12:41
Переболевшие лихорадкой денге могут получить иммунитет к коронавирусу США 12:40
Эртогрул Камалов стал режиссером Академического музыкального театра Культура 12:37
На реконструкцию автодорог в Сабунчинском районе Баку выделены 8,3 млн манатов - Распоряжение Политика 12:30
Рынок в Шеки возобновил работу Общество 12:25
В России за сутки выявили 6 215 заразившихся коронавирусом Россия 12:16
В Азербайджане начался тренинг по борьбе с финансированием терроризма (ФОТО) Финансы 12:13
В Дашогузском регионе Туркменистана расширяется сеть тепличных хозяйств Бизнес 12:13
В бакинском метро опаздывают поезда Общество 12:02
В Бакинском медколледже выделены 20 плановых мест для абитуриентов с инвалидностью по зрению Общество 12:02
Обнародованы показатели добычи и экспорта нефти по АЧГ и Шах-Дениз в Азербайджане в январе-августе 2020 г. Энергетика 12:00
Экспорт плодоовощной продукции Узбекистана за 8 месяцев 2020 года снизился на 31% Узбекистан 12:00
Иранский юрист: Действия Армении представляют угрозу всему миру Политика 11:54
Туркменистан цифровизирует торговую систему ИКТ 11:38
В связи с пандемией в отелях Азербайджана не работают открытые буфеты Туризм 11:36
Сегодня еще 46 человек отбыли из Азербайджана в Казахстан Общество 11:33
В Азербайджане будут модернизированы гидрологические сети Бизнес 11:30
Азербайджанская нефть вновь начала дешеветь Финансы 11:25
Азербайджан и Узбекистан выбрали лучших (ФОТО) Культура 11:22
В России под наблюдением из-за коронавируса остается 221 тыс. человек Россия 11:10
Экс-начальник Консульского управления МИД Азербайджана обратился в суд Происшествия 11:05
Грузинская компания «АгроКартли» получила в своем интенсивном яблоневом саду первый коммерческий урожай Грузия 11:00
Туркменистан и Афганистан обсудили строительство ж/д веток Акина-Андхой и Тургунди-Герат Транспорт 10:54
В Азербайджане будут оштрафованы владельцы ряда магазинов Экономика 10:53
Минобразования Азербайджана об обучении в общеобразовательных учреждениях в период пандемии Общество 10:33
В Осло открылась азербайджанская школа им. Низами Гянджеви Общество 10:20
Драгметаллы в Азербайджане значительно подешевели Финансы 10:19
Porsche вложил средства в израильский стартап Aurora Labs Израиль 10:15
Туркменистан и Узбекистан расширяют сотрудничество в ряде сфер Туркменистан 10:04
Утвержден новый состав коллегии МИД Азербайджана Политика 10:03
Узбекистан экспортировал более 81 тыс. тонн персика в 11 стран мира Узбекистан 10:00
На 20-и бакинских пляжах состоялась международная экологическая акция (ФОТО) Общество 10:00
Сокращаются объёмы поставок турецкой стали на строительные рынки Ирана Бизнес 09:55
Азербайджан сократил импорт французской продукции Бизнес 09:51
Телерейтинги церемонии вручения Emmy установили исторический антирекорд Интересное 09:48
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок Политика 09:45
В Хырдалане не будет воды Общество 09:44
Суд в США в январе 2021 года начнет разбирательство по существу иска Tiffany к LVMH США 09:36
Нефть коррекционно растет после падения в предыдущий торговый день Энергетика 09:33
Курс маната укрепился по отношению к валютам основных стран-партнёров Финансы 09:32
Совместный промышленный парк между Азербайджаном и Ираном будет способствовать развитию региона Экономика 09:31
Бренд UNEC признан в 10 странах Экономика 09:25
В китайском рынке незначительно упал спрос на турецкие электротовары Турция 09:22
Украина увеличивает импорт электротоваров из Турции Турция 09:22
Экспорт автомобилей из Турции во Францию увеличился Турция 09:21
Экономика Грузии продолжает падать Грузия 09:19
Реджеп Тайип Эрдоган: Попустительство по отношению к армянам, нападающим на азербайджанские земли - реальный пример лицемерия в мире Политика 09:19
Привлечение военнообязанных к сборам не дает оснований для ажиотажа - Госслужба Азербайджана Политика 09:13
Мевлут Чавушоглу: Турция всегда рядом с Азербайджаном в его правой борьбе Политика 09:12
Трамп одобрил сделку по продаже TikTok из-за плана по созданию фонда на $5 млрд США 08:58
В Азербайджане значительно уменьшился экспорт ненефтяной продукции Бизнес 08:53
В Индонезии два человека погибли из-за наводнений Другие страны 08:42
В ряде районов Японии из-за тайфуна "Долфин" ожидается около 200 мм осадков Другие страны 08:19
МАГАТЭ еще раз приветствовало соглашение с Ираном Иран 08:10
Президент Грузии приняла участие во встрече высокого уровня ООН Грузия 07:56
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 67 заболевших коронавирусом Казахстан 07:47
Продлен срок реализации совместного проекта SOCAR и ПРООН Энергетика 07:31
Сноуден согласен выплатить властям США более $5 млн с выступлений и продаж книги В мире 06:59
Прокуратура Южной Кореи обыскала дом сына министра юстиции Другие страны 06:10
Меркель считает, что ООН нужны реформы для дальнейшего развития Европа 05:08
NASA утвердило обновленный план лунной программы Artemis США 04:07
Почти 2 млн человек заразились коронавирусом в мире за неделю В мире 02:59
Премьер Индии призвал реформировать ООН В мире 02:23
Индексы в Нью-Йорке понизились на фоне опасений отсрочки мер по стимулированию экономики В мире 02:00
В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом Россия 01:31
Дубль Ибрагимовича принес "Милану" победу над "Болоньей" в матче чемпионата Италии Спорт 00:56
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 268 тысяч Турция 00:42
Huawei могут не разрешить участвовать в создании сетей 5G в Германии В мире 00:21
США ввели санкции в отношении Мадуро и Минобороны Ирана США 00:05
Президент Ильхам Алиев: Несколько месяцев назад мы начали инициативу широкого политического диалога Политика 21 сентября 23:49
Президент Ильхам Алиев: Экономика Азербайджана стремительно развивалась, и за последние 17 лет валовой внутренний продукт вырос в три раза Политика 21 сентября 23:44
Президент Ильхам Алиев: В официальной идеологии Армении молодому поколению прививается ненависть к азербайджанскому народу Политика 21 сентября 23:41
В России произошло землетрясение магнитудой 5,3 Россия 21 сентября 23:39
Президент Ильхам Алиев: Армения преднамеренно берет на прицел мирных жителей и совершает провокации вдоль линии соприкосновения войск и армяно-азербайджанской границы Политика 21 сентября 23:36
Президент Ильхам Алиев: Развитие демократии и защита прав человека являются одними из главных приоритетов нашего правительства Политика 21 сентября 23:29
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан играет важную роль в поощрении межкультурного диалога Политика 21 сентября 23:27
Президент Ильхам Алиев: В результате осуществленных мер ситуация с COVID-19 в Азербайджане находится под контролем Политика 21 сентября 23:23
Президент Ильхам Алиев: Агрессивная риторика и провокации демонстрируют, что Армения готовится к новой агрессии против Азербайджана Политика 21 сентября 23:21
Все новости