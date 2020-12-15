Франция проведет референдум для включения в конституцию статьи о защите климата
Франция проведет референдум по вопросу включения в конституцию новых обязательств в области защиты климата. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил президент республики Эмманюэль Макрон, выступая перед участниками Гражданского конвента по климату.
"Нам предстоит провести конституционную реформу, которая касается идей биоразнообразия, окружающей среды и решения проблемы изменения климата", - сказал он. При этом Макрон отметил, что "сначала данный вопрос должен пройти через Национальное собрание, потом через Сенат, а затем будет проведен референдум".
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