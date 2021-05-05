Мюнхенская конференция по безопасности - 2021 не состоится в очном формате

Мюнхенская конференция по безопасности в 2021 году в очном формате не состоится из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщила в среду газета Bild, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Риск слишком велик. Никто не может предсказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Так что очная конференция невозможна", - приводит издание слова представителя оргкомитета Кристиана Тильса.

Ранее организаторы рассчитывали провести авторитетный форум в текущем году. В феврале прошла конференция в виртуальном формате, которая длилась всего несколько часов вместо обычных трех дней.