Нобелевскую премию по химии присудили за асимметричный органокатализ

Нобелевскую премию по химии 2021 года присудили Беньямину Листу и Дэвиду Макмиллану за развитие асимметричного органокатализа. Об этом на своем сайте пишет Нобелевский комитет, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В прошлом году награду за развитие метода редактирования генома CRISPR/Cas9 получили Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпантье.

Церемония вручения награды пройдет, как и в прошлом году, онлайн. Кроме нобелевской медали и диплома лауреаты получат 10 млн крон.