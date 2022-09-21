Главы МИД ЕС обсудят новые санкции против РФ - Боррель

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза проведут экстренную встречу на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН, на которой обсудят, в частности, новые санкции против России после недавних заявлений президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил в среду глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции в Нью-Йорке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас уже была плановая встреча глав МИД в Нью-Йорке в понедельник. Сейчас я созову экстренную встречу, чтоб подтвердить нашу поддержку Украины и предупредить международное сообщество о ситуации, в которую нас поставил Путин. Министры обсудят продолжение оказания военной поддержки Украине, новые санкции против России", - сказал он.