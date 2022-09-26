Зарядка электромобилей в Великобритании подорожала с мая на 42% из-за кризиса

Средняя стоимость пользования общественным пунктом зарядки электромобилей в Великобритании выросла на 42% - почти на 10 фунтов стерлингов (около $11) - с мая 2022 года на фоне энергетического кризиса, вызванного антироссийскими санкциями и конфликтом на Украине. Об этом в понедельник сообщает газета The Guardian со ссылкой на британскую компанию RAC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, один из крупнейших владельцев городских зарядных станций компания Osprey подняла стоимость услуг почти в полтора раза в условиях "чрезвычайных обстоятельств". Поспешила взвинтить цены и американская Tesla, имеющая самую большую сеть таких станций в Соединенном Королевстве.

Однако, по словам представителя RAC Саймона Уильямса, "зарядка электромобиля по-прежнему дешевле заправки бензинового или дизельного автомобиля, но этот разрыв исчезает" из-за стремительного роста стоимости электроэнергии.

Сложившаяся ситуация ставит, по оценке The Guardian, под вопрос планы британского правительства ввести запрет на продажу с 2035 года новых автомобилей, работающих на бензине и дизтопливе.