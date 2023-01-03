Премьер Франции пообещала бизнесу отсрочку в уплате налогов из-за роста тарифов

Французские предприниматели, столкнувшиеся с резким ростом тарифов на энергию в 2023 году, смогут запросить отсрочку в уплате налогов, а также субсидии от государства. Об этом заявила во вторник премьер-министр Франции Элизабет Борн в эфире радио France Info, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я слышу обеспокоенность пекарей и предприятий. Они могут получить тарифы на грядущий год и заметить, что цены резко выросли. Поэтому мы и ввели помощь для предпринимателей. Но на сегодняшний день могу отметить, что мало кто обратился за этой помощью", - сказала она, допустив, что это связано с низкой осведомленностью граждан об этих программах поддержки.

Глава правительства также прокомментировала сообщения нескольких предпринимателей в СМИ о росте тарифов на энергию в 10 и даже 20 раз в 2023 году. Она уточнила, что, хотя некоторые получают платежки на год, большинство платят по месяцам, и "сейчас они получают счета по зимним тарифам, которые гораздо выше". В то же время она попросила энергетические компании по возможности "распределить суммы платежей" в начале года, чтобы бизнесу было проще пережить зимний период.

"Я со своей стороны сообщаю таким предприятиям, что они могут запросить отсрочку уплаты налогов и социальных взносов. Это позволит им пережить нынешний трудный период", - сказала Борн. Она пояснила, что в префектурах городов будут организованы консультационные центры, где в каждом конкретном случае власти будут изучать возможности поддержки предприятий, "особенно пекарей, которые находятся в трудном положении".

В начале декабря министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр в эфире радио Эр-эм-се заявил, что правительство утвердило механизм поддержки пекарей и других малых и средних предпринимателей (МСП), который позволит им со следующего года компенсировать около 20% своих затрат на счета за электроэнергию. Вместе с тем Ле Мэр подчеркнул, что в контексте поддержки населения важно соблюдать баланс, чтобы избежать роста инфляции из-за слишком обширной поддержки бизнеса и населения.

Ранее представители ряда отраслей, в том числе пекари и мясники, выступали с обращениями к государству из-за резкого роста стоимости электричества и газа - некоторые сообщали о двукратном и даже четырехкратном росте. В конце ноября владельцы и работники мясных лавок вышли на манифестацию перед Национальным собранием (нижней палатой парламента) в Париже с требованием поддержать отрасль во избежание закрытия магазинов и связанных с ними предприятий.