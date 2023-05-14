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Определился победитель "Евровидения 2023" (ФОТО)

Европа Материалы 14 мая 2023 03:04 (UTC +04:00)
Определился победитель "Евровидения 2023" (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - На Liverpool Arena прошел финал 67-го Международного конкурса песни "Евровидение-2023", сообщает Trend.

В результате голосования телезрителей и национального жюри стран – участников "Евровидения" победителем стала Швеция, набрав 583 очка. Второе и третье места заняли Финляндия (526) и Израиль (362) соответственно.

Слоган "Евровидения-2023" - United By Music (Объединенные музыкой). Логотип представляет собой цепочку сердец, бьющихся в унисон. Ведущие конкурса в Ливерпуле - шведская певица Алиша Диксон, британская актриса Ханна Уэддингем, украинская певица Юлия Санина и ирландский телеведущий Грэм Нортон.

Определился победитель "Евровидения 2023" (ФОТО)
Определился победитель "Евровидения 2023" (ФОТО)
Определился победитель "Евровидения 2023" (ФОТО)
Определился победитель "Евровидения 2023" (ФОТО)
Определился победитель "Евровидения 2023" (ФОТО)
Определился победитель "Евровидения 2023" (ФОТО)
Определился победитель "Евровидения 2023" (ФОТО)
Определился победитель "Евровидения 2023" (ФОТО)
Определился победитель "Евровидения 2023" (ФОТО)
Определился победитель "Евровидения 2023" (ФОТО)
Определился победитель "Евровидения 2023" (ФОТО)
Определился победитель "Евровидения 2023" (ФОТО)
Определился победитель "Евровидения 2023" (ФОТО)
Определился победитель "Евровидения 2023" (ФОТО)
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