Определился победитель "Евровидения 2023" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На Liverpool Arena прошел финал 67-го Международного конкурса песни "Евровидение-2023", сообщает Trend.

В результате голосования телезрителей и национального жюри стран – участников "Евровидения" победителем стала Швеция, набрав 583 очка. Второе и третье места заняли Финляндия (526) и Израиль (362) соответственно.

Слоган "Евровидения-2023" - United By Music (Объединенные музыкой). Логотип представляет собой цепочку сердец, бьющихся в унисон. Ведущие конкурса в Ливерпуле - шведская певица Алиша Диксон, британская актриса Ханна Уэддингем, украинская певица Юлия Санина и ирландский телеведущий Грэм Нортон.