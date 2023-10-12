ВВС Израиля бомбит подземные тоннели ХАМАС

БАКУ/Trend/ – Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что сеть подземных тоннелей ХАМАС стала мишенью.

Как сообщает в четверг Trend, с таким заявлением выступил представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

По его словам, ХАМАС уже много лет роет подземные тоннели после захвата власти в секторе Газа в 2007 году.

Сообщается, что боевики использовали тоннели для перевозки грузов, а также для планирования и проведения операций против Израиля.

"ВВС Израиля наносят удары по многим районам Газы. В первую очередь мы наносим удары по командирам и лидерам организации, которые представлены в высших эшелонах ХАМАС", - добавил Д.Конрикус.

Напомним, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

В результате число погибших превысило 1 200 человек, около 2 700 получили ранения.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС носит кодовое называние "Железные мечи".