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ВВС Израиля бомбит подземные тоннели ХАМАС

Израиль Материалы 12 октября 2023 10:05 (UTC +04:00)
ВВС Израиля бомбит подземные тоннели ХАМАС

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/Trend/ – Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что сеть подземных тоннелей ХАМАС стала мишенью.

Как сообщает в четверг Trend, с таким заявлением выступил представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

По его словам, ХАМАС уже много лет роет подземные тоннели после захвата власти в секторе Газа в 2007 году.

Сообщается, что боевики использовали тоннели для перевозки грузов, а также для планирования и проведения операций против Израиля.

"ВВС Израиля наносят удары по многим районам Газы. В первую очередь мы наносим удары по командирам и лидерам организации, которые представлены в высших эшелонах ХАМАС", - добавил Д.Конрикус.

Напомним, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

В результате число погибших превысило 1 200 человек, около 2 700 получили ранения.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС носит кодовое называние "Железные мечи".

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