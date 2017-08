"Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА (ВИДЕО)

Испанский футбольный клуб "Реал" победил английский "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1 в матче за Суперкубок УЕФА. Игра проходила в Скопье, передае ТАСС.

В составе "Реала" мячи забили Каземиро (24-я минута) и Иско (52), у манкунианцев отличился Ромелу Лукаку (62). Испанец Иско был признан лучшим игроком матча.

"Реал" выиграл Суперкубок в четвертый раз. Ранее футболисты мадридского клуба завоевывали этот трофей в 2002, 2014 и 2016 годах. В прошлом году "Реал" в матче за Суперкубок УЕФА победил испанскую "Севилью" в дополнительное время со счетом 3:2.

"Реал" вышел на третье место по количеству побед в Суперкубке. По пять раз трофей выигрывали итальянский "Милан" (1989, 1990, 1994, 2003, 2007) и испанская "Барселона" (1992, 1997, 2009, 2011, 2015). "Реал" повторил достижение "Милана" и "Аякса" из Нидерландов, сумев выиграть Суперкубок два раза подряд.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан стал пятым обладателем Суперкубка УЕФА в качестве игрока и тренера. В 2002 году французский полузащитник помог "Реалу" обыграть голландский "Фейенорд" - 3:1. Ранее это удавалось сделать Хосепу Гвардиоле, Карло Анчелотти, Диего Симеоне и Луису Энрике. Также Зидан стал вторым тренером после наставника "Милана" Арриго Сакки, которому удалось выиграть Суперкубок два раза подряд.

Суперкубок УЕФА проводится с 1972 года, первым обладателем трофея был "Аякс". В матче за Суперкубок традиционно встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы по итогам предыдущего сезона.