"Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА (ВИДЕО)

9 августа 2017 02:36 (UTC+04:00)

Испанский футбольный клуб "Реал" победил английский "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1 в матче за Суперкубок УЕФА. Игра проходила в Скопье, передае ТАСС.

В составе "Реала" мячи забили Каземиро (24-я минута) и Иско (52), у манкунианцев отличился Ромелу Лукаку (62). Испанец Иско был признан лучшим игроком матча.

"Реал" выиграл Суперкубок в четвертый раз. Ранее футболисты мадридского клуба завоевывали этот трофей в 2002, 2014 и 2016 годах. В прошлом году "Реал" в матче за Суперкубок УЕФА победил испанскую "Севилью" в дополнительное время со счетом 3:2.

"Реал" вышел на третье место по количеству побед в Суперкубке. По пять раз трофей выигрывали итальянский "Милан" (1989, 1990, 1994, 2003, 2007) и испанская "Барселона" (1992, 1997, 2009, 2011, 2015). "Реал" повторил достижение "Милана" и "Аякса" из Нидерландов, сумев выиграть Суперкубок два раза подряд.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан стал пятым обладателем Суперкубка УЕФА в качестве игрока и тренера. В 2002 году французский полузащитник помог "Реалу" обыграть голландский "Фейенорд" - 3:1. Ранее это удавалось сделать Хосепу Гвардиоле, Карло Анчелотти, Диего Симеоне и Луису Энрике. Также Зидан стал вторым тренером после наставника "Милана" Арриго Сакки, которому удалось выиграть Суперкубок два раза подряд.

Суперкубок УЕФА проводится с 1972 года, первым обладателем трофея был "Аякс". В матче за Суперкубок традиционно встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы по итогам предыдущего сезона.

Azernews Newspaper
Новости по теме
"Барселона" обыграла "Реал" на Международном кубке чемпионов в США (ВИДЕО)
Другие страны 30 июля 06:27
Число пострадавших в давке в Турине выросло до тысячи
Европа 4 июня 11:18
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов (ВИДЕО)
Европа 4 июня 00:47
"Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Европы (ВИДЕО)
Европа 25 мая 00:55
"Реал" стал чемпионом Испании по футболу
Европа 22 мая 01:06
Речитатив Кёсы и Кечала в исполнении футболистов "Манчестер Юнайтед" (ВИДЕО)
Интересное 22 марта 23:55
Kapital Bank проводил юных футболистов в Манчестер
Общество 13 декабря 2016 10:40
Златан Ибрагимович переходит в "Манчестер Юнайтед"
Европа 30 июня 2016 20:18
Жозе Моуринью возглавил английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед"
Европа 26 мая 2016 20:50
"Манчестер Юнайтед" подтвердил отставку главного тренера
Европа 24 мая 2016 02:41
Стадион "Олд Траффорд" эвакуирован
Европа 15 мая 2016 19:13
Стартует очередной набор детей в "Футбольную школу Манчестер Юнайтед"
IT 3 марта 2016 11:54
Зидан будет получать в "Реале" €2,5 млн.
Европа 6 января 2016 12:49
Зидан возглавит футбольный клуб "Реал"
Европа 4 января 2016 20:04
"Реал" забил 10 мячей в матче чемпионата Испании (ВИДЕО)
Европа 21 декабря 2015 00:51
Дубль Криштиану Роналду принес "Реалу" победу
Европа 1 октября 2015 01:20
Объявлены результаты очередных отборочных туров в "Футбольную Школу Манчестер Юнайтед"
IT 1 сентября 2015 15:23
"Барселона" в пятый раз завоевала Суперкубок УЕФА
Грузия 12 августа 2015 01:29