На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,4

9 августа 2017 04:25 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на северо-западе Китая, передает РИА Новости со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксированы в 23.27 времени UTC. Эпицентр располагался в 96 километрах к югу от села Достык в Казахстане. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 километров.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Во вторник в 21.19 по местному времени в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 7. После этого было зафиксировано более 100 афтершоков. По последним данным, погибли 9 человек, более 160 пострадали.

Azernews Newspaper
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