В Афганистане восемь человек погибли в результате атаки талибов

Восемь членов независимой избирательной комиссии погибли в результате атаки боевиков движения "Талибан" в Афганистане, сказал глава комиссии в провинции Кандагар Хашим Дуррани. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал Tolo News.

По данным телеканала, атака талибов произошла в районе Маруф провинции Кандагар ночью в субботу.

Также, как сообщает агентство Синьхуа, ночью в субботу талибы совершили нападение на военный пост в провинции Фарах, восемь сотрудников службы безопасности погибли, десять пострадали.

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