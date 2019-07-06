Премьер Пакистана принял предложение Путина посетить Россию

Премьер-министр Пакистана Имран Хан принял предложение президента РФ Владимира Путина посетить Восточный экономический форум (ВЭФ), который состоится в сентябре во Владивостоке, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, Путин пригласил премьера Пакистана посетить РФ во время беседы на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Бишкеке в июне.

Ранее сообщалось, что Путин также пригласил приехать на Восточный экономический форум премьер-министра Индии Нарендру Моди.

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