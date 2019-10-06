Сборная США выиграла эстафету 4х400 м на чемпионате мира по легкой атлетике

6 октября 2019 22:59 (UTC+04:00)

Мужская сборная США завоевала золотые награды чемпионата мира по легкой атлетике в эстафете 4х400 метров. Соревнования завершились в Дохе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Команда США в составе Фреда Керли, Майкла Черри, Уилберта Ландэна и Рэя Бенджамина показала время 2 минуты 56,69 секунды, что является лучшим результатом сезона в мире. Второе место заняла команда Ямайки (2.57,90), бронзовые награды достались сборной Бельгии (2.58,78).

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