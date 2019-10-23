Япония уведомила США о планах направить корабли в Ормузский пролив

23 октября 2019 03:20 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в ходе состоявшихся во вторник телефонных переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео уведомил своего американского коллегу о намерениях японской стороны направить корабли Сил самообороны Японии в Ормузский пролив, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Глава японского внешнеполитического ведомства также уведомил госсекретаря США о том, что Япония не планирует присоединяться к коалиции США, которую Вашингтон создает с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива, а корабли Сил самообороны будут направлены в рамках индивидуальной миссии японской стороны.

18 октября генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга объявил, что премьер-министр страны Синдзо Абэ дал распоряжение всесторонне рассмотреть вопрос отправки японского военного контингента в Ормузский пролив. По данным японских СМИ, окончательное решение по этому вопросу будет принято до конца этого года.

Ситуация в зоне Персидского залива обострилась 19 июля, когда шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер был арестован "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден в порт для проверки. Госдепартамент объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. О своем намерении вступить в коалицию заявили Австралия, Бахрейн, Великобритания, Саудовская Аравия и ОАЭ.

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