СМИ сообщили о девяти погибших в столкновениях в Кочабамбе в Боливии

Число погибших в результате столкновений в департаменте Кочабамба в Боливии возросло до 9, десятки человек получили ранения, сообщает местное издание Tiempos со ссылкой на уполномоченного по правам человека Нельсона Кокса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

Столкновения начались в пятницу в Боливии между производителями коки, не признающими оппозиционного сенатора Жанин Аньес, исполняющую обязанности президента, и военными и полицией, преградившими им путь в город. В результате ожесточенных столкновений более 115 человек получили ранения, 200 человек были задержаны. Девять человек, доставленные в больницы, скончались от ранений в голову и грудь.

Бывший президент страны Эво Моралес назвал столкновения в Кочабамбе "бойней" и призвал полицию и военных прекратить насилие.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.