В Боливии подтвердили "синий формуляр" Интерпола на Моралеса

Прокуратура боливийской столицы Ла-Паса подтвердила, что Интерпол выпустил "синий формуляр" в отношении бывшего президента страны Эво Моралеса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сам Моралес заявил в среду на пресс-конференции в Мексике, что Интерпол выпустил "синий формуляр" на него и бывшего вице-президента Альваро Гарсиа Линера и разыскивает их на основании обвинений в "несуществующих преступлениях".

"По линии Интерпола был активирован "синий формуляр", что означает, что данная персона является фигурантом расследования и полиция в разных странах мира должна быть осведомлена об этом", - заявил журналистам прокурор Вильям Алаве, слова которого приводит газета Razón.

Ранее глава МИД временного правительства Боливии Карен Лонгарик заявила, что ей не известно о действиях Интерпола в отношении Моралеса.

"Синий формуляр" Интерпола - это один из форматов международных уведомлений о совершении следственных действий, который выпускается на стадии сбора дополнительной информации о личности, местонахождении и действиях, имеющих отношение к преступлению.

Экс-президент Боливии Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.