Рейтинг поддержки кабинета министров Японии обвалился до 27%

Рейтинг поддержки кабинета министров Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ обвалился до 27%. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные опроса, проведенного общенациональной газетой Mainichi.

Отмечается, что рейтинг одобрения деятельности японского кабина обвалился с 40% до 27% менее чем за три недели. Рейтинг неодобрения в то же время поднялся с 45% до 64%. По данным издания, рейтинг поддержки правительства Японии снизился почти вполовину с начала апреля.

В то же время газета признает, что "методы проведения опросов с годами менялись, поэтому прямое противопоставление [данным предыдущих опросов] может быть не совсем корректным", но подчеркивает, что критика в отношении правительства Синдзо Абэ вышла на самый высокий с июля 2017 года уровень, когда глава правительства и его окружение оказались вовлечены сразу в несколько крупных скандалов. Тогда уровень поддержки правительства обваливался до 26%.

Опрос Mainichi проводился 23 мая совместно с японским Центром исследований социальных опросов. Данных о количестве респондентов на данный момент не приводится.