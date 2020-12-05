Число смертей от коронавируса в Африке превысило 53 тысячи

В Африке за сутки от коронавируса скончались 425 человек, что увеличивает общее число смертей до 53 261. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает ВОЗ.

За последние 24 часа в Африке заразились 17 139 человек, с начала эпидемии — 2 231 951.

Больше всего случаев и летальных исходов в ЮАР — 805 804 и 21 963 соответственно. В Египте заболели 117 583, умерли 6 732 человека.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 66 млн заболевших, 45 млн выздоровели, больше 1,5 млн человек скончались.