В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Колумбии. Об этом сообщает сайт Геологической службы США (USGS), передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее данным, эпицентр стихии был расположен в 9,9 км к юго-востоку от города Сепита.

Очаг землетрясения находился на глубине 151,6 км.

Сведения о возможных пострадавших или жертвах не поступали.