В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 4,9
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Колумбии. Об этом сообщает сайт Геологической службы США (USGS), передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
По ее данным, эпицентр стихии был расположен в 9,9 км к юго-востоку от города Сепита.
Очаг землетрясения находился на глубине 151,6 км.
Сведения о возможных пострадавших или жертвах не поступали.
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