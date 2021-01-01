Пикап перевернулся на юге Алжира, 20 человек погибли

По меньшей мере 20 человек погибли, еще 11 получили травмы в результате опрокидывания пикапа в алжирской провинции Таманрассет на юге страны в четверг. Об этом со ссылкой на службу гражданской защиты сообщило Agence France-Presse (AFP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, все пострадавшие были госпитализированы после оказания им медицинской помощи на месте. Большую часть пассажиров транспортного средства составляли африканцы.

AFP отмечает, что Таманрассет является транзитным пунктом для желающих попасть в Европу нелегальных мигрантов из ряда африканских стран, расположенных к югу от Сахары.