Министр здравоохранения Аргентины заразилась коронавирусом
Министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти заразилась коронавирусом и была изолирована. Соответствующее заявление она опубликовала в пятницу в "Твиттере", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее словам, она сдала тест на коронавирус для того, чтобы присутствовать на открытии сессии парламента 1 марта. "Мне сообщил, что результат оказался положительным. В связи с этим в ближайшие дни я буду находиться в изоляции, выполняя установленный протокол", - написала она.
По данным телеканала "Тодо нотисиас", из-за недавних встреч с Виссотти также был изолирован председатель правительства Сантьяго Кафьеро.
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