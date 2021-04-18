Экс-президент Афганистана отрицает участие "Талибана" в терактах 11 сентября в США

Другие страны 18 апреля 2021 16:05 (UTC+04:00)
Экс-президент Афганистана отрицает участие "Талибана" в терактах 11 сентября в США

Представители радикального движения "Талибан", а также других афганских организаций не принимали участия в организации и осуществлении серии терактов 11 сентября 2001 года в США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил бывший президент Афганистана Хамид Карзай в эфире программы "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия-1".

"Я могу с уверенностью сказать, что ни "Талибан", ни какая-либо другая афганская организация не имеют никакого отношения к этим терактам. Трагедия для Нью-Йорка, Вашингтона, для всей Америки стала трагедией и для нас. Но я могу сказать наверняка, что Афганистан стал жертвой всех обстоятельств", - сказал он.

11 сентября 2001 в США была совершена крупнейшая в мировой истории серия террористических актов, в результате которой погибли в общей сложности 2 996 человек и свыше 6 тыс. человек получили ранения. После организованных "Аль-Каидой" террористических актов в США и отказа талибов выдать ее лидера Усаму бен Ладена, скрывавшегося на территории Афганистана, США и Великобритания начали 7 октября 2001 года в Афганистане военную операцию "Несокрушимая свобода". Целями военной операции были заявлены освобождение Афганистана от влияния талибов, уничтожение баз террористов и захват руководителей "Аль-Каиды".

В среду президент США Джо Байден объявил о предстоящем выводе американских войск из Афганистана. По его словам, конечной целью этой военной операции было "обеспечение того, чтобы Афганистан не использовался в качестве базы, с которой можно было бы вновь совершать нападения" на США. По оценке американского президента, эта цель была достигнута. Вывод воинского контингента США из Афганистана начнется в мае и должен быть завершен 11 сентября - к 20-й годовщине терактов 2001 года.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Азербайджане определяют Miss &amp; Mister в виртуальном формате (ФОТО)
В Азербайджане определяют Miss & Mister в виртуальном формате (ФОТО)
Не сливаться с толпой – новая коллекция Руфата Исмаила, или Модные рекомендации о том, как быть яркой (ФОТО)
Не сливаться с толпой – новая коллекция Руфата Исмаила, или Модные рекомендации о том, как быть яркой (ФОТО)
Анар Агакишиев раскроет секреты азербайджанских звезд
Анар Агакишиев раскроет секреты азербайджанских звезд
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Во Франции заявили, что санитарный сертификат ЕС не будет юридически обязывающим Европа 16:28
Экс-президент Афганистана отрицает участие "Талибана" в терактах 11 сентября в США Другие страны 16:05
В мире сделали около 780 млн прививок от коронавируса В мире 15:42
Азербайджанские гимнастки приняли участие в Кубке мира в Ташкенте Общество 15:21
Япония попросила у Pfizer дополнительные поставки вакцины от COVID-19 Другие страны 15:17
Услуги андеррайтинга на рынке капитала в Азербайджане пользуются высоким спросом Финансы 15:14
ВОЗ назвала тревожной ситуацию с коронавирусом в мире В мире 14:55
"Формула-1" договорилась о проведении Гран-при Майами Спорт 14:36
Парламент Сирии назначил президентские выборы на 26 мая Арабские страны 14:33
Подписан Протокол о сотрудничестве между ТЮРКСОЙ и Министерством культуры Сербии (ФОТО) Культура 14:15
Экспорт хлопка из Азербайджана в январе-феврале 2021 г. существенно возрос Бизнес 14:05
Биткойн снизился более чем на 11% Финансы 13:58
Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов Европа 13:37
Село Сайбалы Агдамского района (ВИДЕО) Общество 13:14
В России выявили 8 632 случая заражения коронавирусом за сутки Россия 12:45
Израиль и Греция подписали крупнейший в истории отношений оборонный контракт Израиль 12:27
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра Общество 12:05
На юге Казахстана произошло землетрясение Казахстан 11:52
В Грузии выявлено 818 новых случаев коронавируса, выздоровели 783 пациента Грузия 11:43
В Иране произошло сильное землетрясение Общество 11:29
В Гонконге впервые выявили случай заражения мутировавшим штаммом коронавируса Другие страны 10:51
МИД Азербайджана распространил заявление в связи с Международным днем памятников и исторических мест Политика 10:38
Село Таровлу Губадлинского района (ВИДЕО) Общество 10:19
В Агдаме на мине подорвалось гражданское лицо Происшествия 10:18
В США седьмую ночь подряд прошли протесты из-за убийства афроамериканца, задержаны более 100 человек США 10:12
Генсек АЭФБ допустил, что темпы роста ВВП стран Азии в 2021 году превысят 6,5% Экономика 09:54
В США неизвестный открыл огонь на поминках, есть погибший США 09:35
Умер сооснователь Adobe и один из разработчиков PDF Чарльз Гешке В мире 08:57
Минздрав Израиля разрешил не носить маски на улице Израиль 08:38
В Грузии регистрацию для получения второй дозы вакцины «Pfizer» прошли более 8000 человек Грузия 08:27
Иран закупил 60 миллионов доз российской вакцины против коронавируса Sputnik V Иран 08:21
1806 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки Казахстан 08:15
Объём кредитования строительного сектора в Азербайджане существенно возрос Финансы 08:00
В Азербайджане выросли транзакции через банкоматы Финансы 08:00
ГНС Азербайджана внедряет инновации в систему обработки базы данных налоговой службы Бизнес 08:00
Жителей Филиппин предупредили о возможности наводнений Другие страны 07:44
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8 Другие страны 07:15
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 3,64 млн человек Турция 06:42
Гильермо Лассо победил во втором туре президентских выборов в Эквадоре Другие страны 05:40
США и Китай приняли совместное заявление по климату США 04:38
МАГАТЭ подтвердило, что Иран начал обогащать уран до 60% В мире 04:11
В Небраске неизвестный открыл стрельбу в торговом центре США 03:28
В мире за сутки выявили более 805 тыс. заразившихся коронавирусом В мире 02:44
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,5 Грузия 02:04
"Атлетик" проиграл "Барселоне" и второй раз за месяц уступил в финале Кубка Испании Спорт 01:31
Франция вводит карантин для приезжающих из Бразилии, Аргентины, Чили и ЮАР Европа 01:13
Первый полет вертолета НАСА на Марсе запланирован на 19 апреля США 01:06
В Версале обезвредили 250-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны В мире 00:50
В NASA сообщили, что первый испытательный полет вертолета на Марсе намечен на 19 апреля В мире 00:11
Грузинская компания E-Space планирует импортировать свое программное обеспечение Энергетика 00:01
В Баку в рамках проекта «Зеленый марафон» прошла акция по посадке деревьев (ФОТО) Общество 17 апреля 23:31
В Индии четыре человека погибли при пожаре в больнице, где лечат пациентов с COVID-19 Другие страны 17 апреля 23:20
"Челси" обыграл "Манчестер Сити" и вышел в финал Кубка Англии по футболу Спорт 17 апреля 22:44
У берегов Турции произошло землетрясение Турция 17 апреля 22:13
Евросоюз передал Пограничной полиции Грузии 30 внедорожников Грузия 17 апреля 21:48
Узбекистан может до конца года начать производство собственной вакцины от COVID-19 Узбекистан 17 апреля 21:37
Производство легковых автомобилей в Иране выросло на 19,1% Иран 17 апреля 21:32
FAO работает над утверждением структуры Страновой программы с Туркменистаном Бизнес 17 апреля 21:30
Экс-главу МВД Италии и лидера партии "Лига" Сальвини отдали под суд по делу о мигрантах Европа 17 апреля 21:07
Флик заявил о намерении уйти с поста главного тренера "Баварии" по окончании сезона Спорт 17 апреля 20:32
Число погибших в столкновениях в Мьянме достигло 730 Другие страны 17 апреля 20:16
Премьер Японии попросил главу Pfizer о дополнительных поставках вакцины Другие страны 17 апреля 19:51
Принца Филипа похоронили в часовне Святого Георгия в Виндзоре Европа 17 апреля 19:09
В Грузии выявлено 1 219 новых случаев коронавируса, выздоровел 301 пациент Грузия 17 апреля 18:46
В Узбекистане с 18 апреля усиливаются карантинные ограничения Узбекистан 17 апреля 18:35
В работе Twitter произошел сбой В мире 17 апреля 18:17
"Космические ковры" азербайджанского музея (ФОТО) Культура 17 апреля 18:17
Зариф посетит Индонезию с визитом Иран 17 апреля 18:13
Единственный шанс для Армении заключается в отказе от всех т.н. территориальных претензий к Азербайджану - первый вице-спикер Милли Меджлиса Политика 17 апреля 17:57
Сокровищница тайн в Азербайджане – сквозь века (ВИДЕО, ФОТО) Культура 17 апреля 17:25
Армения сегодня расплачивается за свою оккупационную политику и провокации - азербайджанский депутат Политика 17 апреля 17:11
История создания Бакинского цирка – как это было… Первый в СССР и на Востоке! (ФОТО) Интересное 17 апреля 17:07
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 17 апреля 16:45
В Азербайджане выявлено 2 148 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 2 287 человек Общество 17 апреля 16:43
Делегация парламента Азербайджана приняла участие в мероприятиях в рамках сессии МПА СНГ (ФОТО) Политика 17 апреля 16:20
Обзор основных событий финансового рынка Азербайджана за неделю Финансы 17 апреля 15:46
ГЭС Азербайджана увеличили производство электроэнергии Энергетика 17 апреля 15:39
Российская компания окажет техподдержку туркменскому АО Бизнес 17 апреля 15:33
Будет проведен 100-летний юбилей Азербайджанского государственного педагогического университета - распоряжение Политика 17 апреля 15:05
В Иране за сутки коронавирусом заразились более 21 тыс. человек Общество 17 апреля 15:01
Азербайджан увеличил производство серебра Бизнес 17 апреля 14:54
Армяне сфальсифицировали, разрушили албанские храмы - замглавы Албано-удинской религиозной общины Азербайджана (ФОТО) Политика 17 апреля 14:48
Упрощаются визовые процедуры для иностранцев в связи с Гран-при Азербайджана Формулы-1 Политика 17 апреля 14:41
Минфин Азербайджана выставляет на торги среднесрочные гособлигации на 40 млн манатов Финансы 17 апреля 14:34
Всемирный день цирка в Баку – встреча с корифеями Культура 17 апреля 14:33
Репортаж VICE News о последствиях ракетной атаки Армении на Барду номинирован на международную премию Политика 17 апреля 14:21
Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении безопасности критической информационной инфраструктуры Политика 17 апреля 14:14
Парламентская делегация Азербайджана почтила память великого лидера Гейдара Алиева в Санкт-Петербурге (ФОТО) Политика 17 апреля 14:10
Село Даш Вейсалли Джебраильского района (ВИДЕО) Политика 17 апреля 14:04
В Туркменистане создается электронная база данных государственной товарно-сырьевой биржи Бизнес 17 апреля 13:58
Заседание комиссии по СВПД пройдет 17 апреля Ядерная программа 17 апреля 13:57
В Калифорнии от четырех компаний требуют до $50 млрд по делу об опиоидном кризисе США 17 апреля 13:55
Армяне занимались фальсификацией на каждом квадратном метре территории Карабаха - глава Албано-удинской религиозной общины (ВИДЕО) Общество 17 апреля 13:53
При взрыве на химзаводе в Китае погибли два человека Другие страны 17 апреля 13:52
Университет Джонса Хопкинса сообщил о более 3 млн умерших из-за коронавируса в мире Европа 17 апреля 13:49
Нацбанк Грузии установил курс лари на 17 апреля Грузия 17 апреля 13:46
Иран направит в Азербайджан торгового атташе Экономика 17 апреля 13:46
Агентство госказначейства Азербайджана направит свыше 290 тыс. манатов на обновление информационных систем Финансы 17 апреля 13:26
С начала года до 700 тыс. человек в Азербайджане выплачены соцпособия и пенсии Экономика 17 апреля 13:24
До внедрения централизованного приема в вузы в Азербайджане в этой сфере процветала коррупция - глава ГЭЦ Общество 17 апреля 13:18
Все новости