Гани заявил, что Facebook, где он призвал признать правительство талибов, был взломан

Другие страны 27 сентября 2021 12:49 (UTC+04:00)
Гани заявил, что Facebook, где он призвал признать правительство талибов, был взломан

Страница бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани в Facebook, на которой он якобы призвал признать правительство движения "Талибан", была взломана. Соответствующая запись появилась в понедельник на официальной странице политика в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Официальная страница Ашрафа Гани в Фейсбуке была взломана, - говорится в сообщении. - Информация, размещенная на ней начиная со вчерашнего дня, не соответствует действительности".

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