Гани заявил, что Facebook, где он призвал признать правительство талибов, был взломан

Страница бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани в Facebook, на которой он якобы призвал признать правительство движения "Талибан", была взломана. Соответствующая запись появилась в понедельник на официальной странице политика в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Официальная страница Ашрафа Гани в Фейсбуке была взломана, - говорится в сообщении. - Информация, размещенная на ней начиная со вчерашнего дня, не соответствует действительности".