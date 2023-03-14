AUKUS планирует предоставить Австралии АПЛ с неядерным вооружением

Альянс Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов в сфере безопасности (AUKUS) объявляет в понедельник о трехэтапном плане предоставления Канберре атомных подводных лодок (АПЛ) с неядерным вооружением и технологий их производства. Об этом сообщил представитель вашингтонской администрации высокого ранга на спецбрифинге для журналистов, посвященном этим договоренностям, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы определили оптимальный путь для предоставления Австралии АПЛ с неядерным вооружением. Это трехэтапный подход, который позволит обеспечить Австралию этим потенциалом гораздо быстрее, чем мы думали, когда изначально инициировали это партнерство", - отметил чиновник. Он подчеркнул, что в рамках нового плана все три страны повысят уровень и качество производства своих подводных лодок. "Речь идет о передовом технологическом сотрудничестве, которое практически не имеет прецедентов", - заявил представитель администрации США.

Первый этап

По его словам, в данный момент AUKUS находится на первом этапе этого плана. Он подразумевает ускорение строительства мощностей для производства АПЛ. На этом этапе страны будут обмениваться опытом как в производственной, так и в военной сферах.

"США на протяжении следующих пяти лет выделят $4,6 млрд на расширение и техническое обслуживание нашей производственной базы для строительства подводных лодок. Австралия также внесет свой вклад в нашу производственную базу для строительства подводных лодок, что является еще одним проявлением того, насколько серьезны и важны эти усилия. Это решение было принято на основе принципов пропорциональности, справедливости и прозрачности. И я просто хочу подчеркнуть, что они внесут существенный вклад в производственную базу для строительства подлодок", - отметил чиновник.

Он отказался уточнить, какую именно сумму выделят власти Австралии, отметив, что "это будет существенный вклад".

Первый этап также предполагает, что к 2027 году Австралия будет готова разместить у себя на ротационной основе подводные лодки ВМС Соединенных Штатов и Великобритании. "В 2027 году мы разместим в Австралии ротационные силы, состоящие из подводных лодок США и Великобритании. Мы назовем их Ротационные подводные силы "Запад", - отметил чиновник. По его версии, эти подлодки "усилят сдерживание в Индо-Тихоокеанском регионе".

Второй этап

В соответствии с договоренностями трех стран в начале 2030-х годов Канберра может приобрести у США до пяти АПЛ класса Virginia с неядерным вооружением.

"Второй этап начнется в начале 2030-х годов, когда ВС Австралии будут обучены и готовы. Австралия купит у США три АПЛ с неядерным вооружением класса Virginia. Согласно договоренностям, у нее есть возможность приобрести еще две [субмарины] в случае необходимости. Это поможет систематически наращивать австралийский потенциал АПЛ. Это поможет гарантировать, что Австралия не столкнется с каким-либо отставанием в своем потенциале. Срок службы дизель-электрических субмарин Австралии класса Collins истекает в начале 2030-х годов. Это означает, что в 2030-х годах Австралия будет иметь мощные АПЛ гораздо раньше, чем многие ожидали", - рассказал чиновник.

Стоимость одной АПЛ класса Virginia, по оценкам экспертов, составляет около $3 млрд.

Третий этап

В рамках третьего этапа Австралия и Великобритания смогут к началу 2040-х годов производить новый тип АПЛ с неядерным вооружением под названием SSN AUKUS.

"Третий этап начнется в конце 2030-х годов с поставок подводных лодок, которые будут представлять собой современную платформу, использующую лучшие технологии США, Великобритании и Австралии, известную как SSN AUKUS. Программа SSN AUKUS будет основана на проекте Соединенного Королевства для ударной АПЛ следующего поколения, поскольку в нее будут включены важнейшие передовые технологии класса Virginia, полученные от Соединенных Штатов. SSN AUKUS будет производиться как Австралией, так и Великобританией", - отметил чиновник.

"Великобритания намерена создать свою первую SSN AUKUS в конце 2030-х годов. Австралия намеревается построить свою первую SSN AUKUS в начале 2040-х годов. Это потребует значительных усовершенствований для промышленных баз во всех трех странах", - продолжил он. По его словам, субмарина нового класса представляет собой модификацию британского класса Astute.

"Это совместный шаг, предпринятый после долгих консультаций и направленный на решение растущих проблем безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе", - пояснил цели плана представитель американской исполнительной власти.

По его словам, альянс AUKUS проинформировал МАГАТЭ о своих намерениях передать Австралии АПЛ. "С самого первого дня этих усилий [в рамках AUKUS] во время периода консультаций мы отдавали приоритет вопросам, связанным с нераспространением [оружия массового уничтожения] и информировали МАГАТЭ. <...> Мы будем придерживаться самых высоких стандартов в вопросах нераспространения", - отметил чиновник.

Он добавил, что официально об этом плане объявят в понедельник президент США Джо Байден и премьер-министры Австралии и Великобритании Энтони Альбанезе и Риши Сунак в Сан-Диего (штат Калифорния) на борту подводной лодки USS Missouri.

Чиновник также пояснил, что страны обсуждали этот план с начала создания AUKUS в сентябре 2021 года.